هاني أبو ريدة: التجديد لحسام حسن بعد كأس العالم ودعم الجهاز الفني مستمر

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الجبلاية سيعقد اجتماعًا عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، يتضمن ملف تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد يحرص على توفير الدعم الكامل لأي مدير فني يتولى قيادة المنتخب الوطني، مشددًا على أن مساندة الجهاز الفني تمثل مسؤولية أساسية لمجلس الإدارة، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفراعنة في المونديال.

ووجه رئيس اتحاد الكرة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن متابعته المستمرة ودعمه للمنتخب منذ انطلاق البطولة كان لهما أثر معنوي كبير على اللاعبين والجهاز الفني، كما أشاد بالاستقبال الذي حظيت به بعثة المنتخب، معتبرًا أنه منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وأشار أبو ريدة إلى أن الاتحاد كان يثق في قدرة منتخب مصر على تجاوز دور المجموعات، موضحًا أن التأهل إلى الدور التالي منح الجميع ثقة أكبر لمواصلة المشوار، حتى أصبح الهدف هو بلوغ الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن مواجهة الأرجنتين لم تكن مصدر قلق داخل المعسكر، في ظل الثقة الكبيرة بإمكانات اللاعبين.

وأكد رئيس الاتحاد أن مستقبل الكرة المصرية يعتمد على الاهتمام بقطاع الناشئين، مشيرًا إلى نجاح المنتخبات السنية في الوصول إلى بطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب ضرورة التوسع في إنشاء وتطوير الملاعب والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالمشاركة القارية، كشف أبو ريدة أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لدراسة زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من فريقين إلى ثلاثة، مؤكدًا أن الأندية المصرية حققت نتائج مميزة وتتواجد باستمرار بين الأفضل على مستوى القارة، وهو ما يمنحها أحقية المطالبة بمقاعد إضافية، معربًا عن أمله في أن يناقش مجلس الكاف هذا المقترح خلال الفترة المقبلة وأن يحظى بالموافقة.



