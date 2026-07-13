عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر واصل تراجعه خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتطورات البورصة العالمية، وترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، في الوقت الذي واصل فيه سعر صرف الدولار تقديم دعم نسبي للأسعار المحلية، ما حد من تأثير الهبوط الحاد في أسعار الأونصة عالميًا.

ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التقلبات القوية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، إذ فقد جرام الذهب عيار 21 أكثر من 1800 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله في مارس الماضي عندما بلغ 7650 جنيهًا، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي يشهدها السوق خلال العام الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6665 جنيهًا للبيع، و6605 جنيهات للشراء.

6665 جنيهًا للبيع، و6605 جنيهات للشراء. عيار 21: 5830 جنيهًا للبيع، و5780 جنيهًا للشراء.

5830 جنيهًا للبيع، و5780 جنيهًا للشراء. عيار 18: 4995 جنيهًا للبيع، و4955 جنيهًا للشراء.

4995 جنيهًا للبيع، و4955 جنيهًا للشراء. عيار 14: 3885 جنيهًا للبيع، و3855 جنيهًا للشراء.

3885 جنيهًا للبيع، و3855 جنيهًا للشراء. الجنيه الذهب: 46640 جنيهًا للبيع، و46240 جنيهًا للشراء.

46640 جنيهًا للبيع، و46240 جنيهًا للشراء. الأونصة بالجنيه: 207240 جنيهًا للبيع، و205460 جنيهًا للشراء.

207240 جنيهًا للبيع، و205460 جنيهًا للشراء. الأونصة عالميًا: 3998.72 دولار.

3998.72 دولار. دولار الصاغة: 51.83 جنيه مقابل نحو 50.24 جنيه في البنوك.

51.83 جنيه مقابل نحو 50.24 جنيه في البنوك.

ويظل سعر الذهب اليوم في مصر مرتبطًا بشكل مباشر بحركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرتبط تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالهبوط القوي الذي شهدته الأسواق العالمية، بعدما انخفضت أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات الإثنين، متأثرة بتطورات سياسية واقتصادية رفعت توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

ورغم هذا التراجع العالمي، فإن ارتفاع سعر الدولار داخل السوق ساهم في الحد من خسائر الذهب في مصر، حيث ما زالت الأسعار المحلية تتلقى دعمًا من سعر الصرف، وهو ما يفسر اختلاف وتيرة الانخفاض بين السوق المصري والأسواق العالمية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم بصورة مستمرة، وقد تتحرك صعودًا أو هبوطًا بما يتراوح بين 15 و20 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لتحركات الأونصة العالمية ومستويات الطلب.

عيار 21 يخسر أكثر من 1800 جنيه

يعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق، ولذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين.

وبحسب أحدث البيانات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5830 جنيهًا للبيع، بعدما كان قد سجل مستوى تاريخيًا عند 7650 جنيهًا في مارس الماضي، ليفقد بذلك أكثر من 1800 جنيه خلال فترة قصيرة.

ويعكس هذا التراجع حجم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار سبائك الذهب اليوم

استقرت أسعار السبائك الذهبية نسبيًا رغم انخفاض المعدن الأصفر، وجاءت الأسعار كالتالي:

سبيكة وزن 1 جرام: بين 6835 و6873 جنيهًا.

سبيكة وزن 2.5 جرام: نحو 16900 جنيه.

سبيكة وزن 5 جرامات: بين 33675 و33865 جنيهًا.

سبيكة وزن 10 جرامات: بين 67500 و67700 جنيه.

سبيكة وزن أونصة (31.1 جرام): بين 207188 و211800 جنيه.

سبيكة وزن 50 جرامًا: بين 333100 و338250 جنيهًا.

سبيكة وزن 100 جرام: بين 666200 و676300 جنيهًا.

ولا تزال السبائك الذهبية تمثل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار بالنسبة للراغبين في الاحتفاظ بقيمة أموالهم بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية.

ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران وفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة قوية.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 5% عقب هذه التطورات، مما أعاد المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، وزاد من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3% ليسجل نحو 3996.76 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية يوليو، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.6% لتصل إلى 4005.7 دولار.

كا ان ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

بيانات أمريكية مرتقبة قد تحرك الذهب

تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، من بينها:

مؤشر أسعار المستهلكين.

مؤشر أسعار المنتجين.

بيانات مبيعات التجزئة.

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

كما يترقب المستثمرون شهادة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونغرس، بحثًا عن أي إشارات جديدة تتعلق بمستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب العالمية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر التراجع على الذهب فقط، إذ شهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات ملحوظة أيضًا، حيث:

تراجعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 57.55 دولارًا للأوقية.

انخفض البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1599.47 دولار.

هبط البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1249.70 دولار.

ويؤكد هذا الأداء أن موجة البيع شملت معظم المعادن النفيسة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

هل يستمر تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يتوقف اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة على عدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة العالمية، وتطورات أسعار النفط، وبيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى تحركات سعر الدولار محليًا.

استمرار الضغوط على الذهب عالميًا قد يدفع الأسعار المحلية إلى مزيد من التراجع، إلا أن أي ارتفاع جديد في سعر الدولار أو عودة الطلب المحلي قد يحدان من حجم الانخفاضات، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب حتى تتضح اتجاهات التداول العالمية خلال الأسبوع الجاري.