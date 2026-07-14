قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أفاد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القوات الأمريكية ستقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية.

وأشار في تصريحاته إلى أنهم يراقبون موقع جبل الفأس بإيران عن كثب، موضحا أنه لا يوجد نشاط هناك حاليا.

وذكر الرئيس ترامب أن وضع الجمهورية الإسلامية النووي ليس جيدا وكل مرة نسمع عن شيء ندمره.

ولفت ترامب: "أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام وهم مختلفون في تفكيرهم".

وتابع قائلا: "إيران لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئا على الإطلاق وكل ما يفعلونه هو كلام فارغ ولديهم إعلام مزيف.. إيران لا تملك سلاحا نوويا ولدينا عيون ترصد كل شيء عبر قوات الفضاء وغيرها من الوسائل".

واستطرد ترامب قائلا: "أعتقد أن النظام الإيراني ليس سويا تماما.. كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100% ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعا من الغرفة".

ومضى الرئيس الأمريكي بالقول: "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أن نتنياهو رئيس وزراء زمن الحرب وأدى مهمته بشكل جيد.

وأكد ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة جدا وأحيانا يختلف معه ويصرح بذلك وقد ثبتت صحة مواقفه.

وأردف بالقول: "لو لم نقصف الإيرانيين لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.. ولو حصلت طهران على سلاح نووي لاستخدمته ولما بقي شيء اسمه إسرائيل".

وزعم ترامب في تصريحاته أن التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.

دونالد ترامب المنشآت النووية جبل الفأس إيران ضربة كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

AMD

ثورة في عالم الألعاب .. AMD تطور تقنية FSR خارقة لتوليد الإطارات

جوجل

جوجل تطلق ميزة النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات على أندرويد مع خيار إيقاف رسائل SMS

ميتا

كيف تمنع ميتا من استخدام صورك على إنستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد