«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحول بعض النصائح المتداولة إلى حقائق يصدقها كثير من الناس دون التحقق من مصدرها.

ومن بين هذه الشائعات، انتشرت وصفة تدّعي أن وضع البيض والماء والجير يؤدي إلى القضاء على الثعبان بطريقة غريبة، وهي الرواية التي أثارت تساؤلات واسعة خلال الأيام الماضية.

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة

وفي هذا السياق، خرج سمير كوبرا، المتخصص في مكافحة الحشرات والآفات والسموم، ومحافظ على البيئة، بتصريحات خاصة لـ صدي البلد، واضحة حسم فيها الجدل حول هذه الوصفة، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أساس علمي، ومحذرًا من خطورة تداول مثل هذه المعلومات على أنها حلول مؤكدة للتعامل مع الثعابين والزواحف.

سمير كوبرا: المعلومة الخاطئة قد تكون أخطر من وجود الثعبان

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

وقال سمير كوبرا إن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في انتشار الشائعات، بل في إمكانية أن يقوم البعض بتجربتها اعتقادًا بأنها وسيلة فعالة للتخلص من الثعابين.

وأضاف أن النصائح المتعلقة بالحيوانات السامة أو وسائل المكافحة يجب أن تصدر عن مختصين، لأن أي تصرف غير مدروس قد يعرّض الأشخاص أو الحيوانات الموجودة في المكان للخطر.

وأشار إلى أن الرواية المتداولة حول أكل الثعبان للبيض ثم شرب الماء ومروره فوق الجير ليتسبب ذلك في انفجاره هي رواية غير صحيحة، مؤكدًا أن تداولها بهذه الصورة قد يدفع البعض إلى الاعتماد على وسائل غير فعالة بدلًا من اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

لماذا تنتشر هذه الشائعات بسرعة؟

ويرى متخصصون أن القصص الغريبة تلقى رواجًا كبيرًا على الإنترنت، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بالخوف أو الدهشة. ففكرة القضاء على ثعبان بطريقة تبدو بسيطة وغير مألوفة تجعل كثيرين يشاركونها دون التحقق من صحتها.

لكن الخبراء يؤكدون أن التعامل مع الزواحف السامة لا يجب أن يعتمد على التجارب الشعبية أو الوصفات المتناقلة بين الناس، بل على إجراءات وقائية مدروسة، والاستعانة بالجهات المختصة عند الحاجة.

كيف يمكن تقليل فرص ظهور الثعابين؟

وأوضح سمير كوبرا أن الوقاية هي خط الدفاع الأول، وأن كثيرًا من حالات ظهور الثعابين ترتبط بوجود بيئة مناسبة للاختباء أو توفر مصادر غذاء تجذبها إلى المكان.

ومن أهم الإجراءات التي أشار إليها:

1- التخلص من الكراكيب

الأخشاب القديمة، والأدوات المتراكمة، والمخلفات الموجودة لفترات طويلة قد توفر أماكن مناسبة لاختباء الزواحف.

2- قص الحشائش والنجيلة العالية

ترك النباتات تنمو بشكل كثيف حول المنازل أو المزارع يزيد من احتمالية اختباء الثعابين بعيدًا عن الأنظار.

3- تنظيف محيط المنزل باستمرار

الاهتمام بالنظافة العامة وإزالة المخلفات يساعد على تقليل وجود القوارض والحشرات، وهي من العوامل التي قد تجذب بعض أنواع الثعابين.

https://www.youtube.com/shorts/EB13VdfPkJs?t=65&feature=share

4- إغلاق الفتحات والمصارف

الفجوات الموجودة في الجدران أو حول الأبواب والمصارف قد تشكل منافذ لدخول الزواحف، لذلك من المهم فحصها وإغلاقها قدر الإمكان.

5- حماية الطيور والحيوانات الصغيرة

أشار سمير كوبرا إلى أن وجود فراخ صغيرة أو حمام أو حيوانات صغيرة دون تأمين جيد قد يجذب بعض الثعابين باعتبارها مصدرًا للغذاء.

ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا؟

وأكد المتخصص في مكافحة الحشرات والآفات والسموم أن التصرف بهدوء يعد أمرًا مهمًا، مع تجنب محاولة الإمساك بالثعبان أو التعامل معه دون خبرة. كما نصح بالاستعانة بالجهات المختصة أو فرق المكافحة المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وشدد على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية الأشخاص الموجودين في المكان وتقليل المخاطر، وليس تجربة وسائل مجهولة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

بين الخوف والوعي

تثير الثعابين خوفًا طبيعيًا لدى كثير من الناس، وهو ما يجعل أي معلومة تتعلق بالتخلص منها تنتشر بسرعة كبيرة. إلا أن سمير كوبرا يرى أن الوعي هو السلاح الأهم، وأن نشر المعلومة الدقيقة لا يقل أهمية عن أي إجراء وقائي آخر.

وقال إن المجتمع بحاجة إلى التعامل مع هذه الموضوعات بعقلانية، لأن الشائعات قد تمنح شعورًا زائفًا بالأمان، بينما الحل الحقيقي يبدأ من الوقاية، وتأمين المكان، والاعتماد على المعلومات الموثوقة.

https://www.youtube.com/shorts/EB13VdfPkJs?t=11&feature=share