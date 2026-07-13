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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بباكستان لبحث التعاون المشترك

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
أمل مجدى
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التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتور إزيم ناظير تارير، وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

جاء ذلك، على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار: «التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام».

وخلال اللقاء استعرضت المستشارة أمل عمار أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، ومنها حملات طرق الأبواب، وبرنامج «لأنّي رجل» لتعزيز مشاركة الرجال في دعم قضايا المرأة، وجهود الدولة في تجديد الخطاب الديني، فضلاً عن برنامج «نورة» ونور ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي والمعني بتمكين الفتيات.

ومن جهته، أعرب الوزير الباكستاني عن خالص تقديره لجمهورية مصر العربية على رئاستها السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، مثمنًا الجهود التي بذلتها مصر خلال فترة رئاستها في دعم قضايا المرأة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما رحب بتسلم باكستان رئاسة الدورة الحالية.

وأكد حرص بلاده على مواصلة البناء على ما تحقق والعمل مع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة لتحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة، واستعرض جهود بلاده في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والشمول المالي، والمبادرات الميدانية الهادفة إلى دعم المرأة، مشيرا إلى أن باكستان تجني اليوم ثمار السياسات والبرامج التنموية التي تبنتها على مدار العقود الماضية.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التمكين الرقمي للمرأة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، والاستفادة من منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (WDO) باعتبارها منصة فاعلة لدعم التعاون وتبادل الممارسات والخبرات بين الدول الأعضاء.

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