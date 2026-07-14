الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالية "100 مليون شكرًا" باستاد القاهرة

شارك الهلال الأحمر المصري في أعمال التأمين الطبي لاحتفالية "100 مليون شكرًا" التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي احتفاءً بإنجاز المنتخب المصري في كأس العالم، وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة الفنان تامر حسني الذي أحيا فعاليات الاحتفال.

وتواجدت فرق الهلال الأحمر المصري في مختلف أنحاء الاستاد لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والتدخل السريع عند الحاجة، في إطار حرصها على تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى، وضمان سلامة الحضور طوال الاحتفالية.

ويواصل الهلال الأحمر المصري أداء دوره الإنساني من خلال الانتشار الميداني في مختلف المناسبات الوطنية والرياضية، مستندًا إلى جاهزية فرقه ومتطوعيه للاستجابة الفورية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للجميع.

نشارك المصريين فرحة الإنجاز، ونبقى دائمًا على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين في كل وقت.