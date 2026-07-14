كان قلبا وقالبا مع مصر.. حسام حسن: مدرب الأحمال اللي معانا في الجهاز أرجنتيني

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مدرب الأحمال الأرجنتيني ضمن الجهاز الفني أظهر التزامًا كبيرًا مع المنتخب، وكان يعمل بكل إخلاص واحترافية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وقال خلال لقاء له لبرنامج معكم، عبر فضائية أون، أن مدرب الأحمال كان مندمجًا بشكل كامل مع الفريق، وسخّر خبراته لخدمة منتخب مصر، بما يعكس روح العمل الجماعي داخل الجهاز الفني، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالجنسية، إذ كان تركيزه منصبًا على دعم اللاعبين وتجهيزهم بأفضل صورة.

تبادلا الحديث والتقاط الصور

وأشار إلى أن بداية تعارفه على زوجته كانت في مارينا عام 2015، حيث التقيا للمرة الأولى، وتبادلا الحديث والتقاط الصور، قبل أن تتطور العلاقة بينهما مع مرور الوقت.