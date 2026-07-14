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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لو ركزت مع حد مش هشتغل.. محمد إمام يتحث عن المنافسة مع العوضي ورمضان

لو ركزت مع حد مش هاشتغل».. كيف تحدث محمد إمام عن منافسة العوضي ومحمد رمضان
لو ركزت مع حد مش هاشتغل».. كيف تحدث محمد إمام عن منافسة العوضي ومحمد رمضان
أوركيد سامي
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تحدث الفنان محمد إمام عن رؤيته للمنافسة داخل الوسط الفني، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على مشواره وتطوير نفسه بدلًا من الانشغال بأجور أو نجاحات زملائه، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من النجوم الذين يتمتعون بحضور قوي سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

وجاءت تصريحات محمد إمام خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تطرق الحديث إلى المنافسة بين النجوم وقائمة الفنانين الأعلى أجرًا.

وأكد محمد إمام أن فكرة مقارنة أجره بأجور زملائه لا تشغله، موضحًا أنه لا يعرف قيمة ما يحصل عليه الفنانون الآخرون مقابل أعمالهم، وأن تركيزه الأساسي ينصب على مسيرته الفنية واختياراته.

وأشار إلى وجود عدد كبير من النجوم البارزين على الساحة الفنية، لافتًا إلى نجومية أحمد عز وكريم عبد العزيز في السينما، وكذلك أحمد العوضي ومحمد رمضان في الدراما، مؤكدًا أن تعدد النجوم لا يدفعه إلى الدخول في مقارنات مستمرة معهم.

وأوضح محمد إمام أن أجر الفنان لا يسير دائمًا في اتجاه واحد، مستشهدًا بتجربته الشخصية، إذ بدأ مشواره بالحصول على أجر بسيط، ثم شهد أجره تغيرات قبل أن يرتفع مجددًا بعد تقديمه فيلم «جحيم في الهند».

وأضاف أن الحديث عن أجور الفنانين من الأفضل توجيهه إلى المنتجين، لأنهم أصحاب القرار في تحديد قيمة التعاقدات، مؤكدًا أن المنتج عندما يدفع مبلغًا كبيرًا لنجم يكون ذلك بناءً على توقعاته بتحقيق عائد أكبر من خلال العمل.

وقال محمد إمام إن المنتج الذي يدفع 10 أو 20 مليونًا لأحد الفنانين قد يكون قادرًا على تحقيق عائد يصل إلى 70 مليونًا من وجوده في العمل، ولذلك لا يهتم بمعرفة ما يتقاضاه غيره من النجوم.

وشدد على أن الوسط الفني يضم عددًا كبيرًا من النجوم، وأن انشغاله طوال الوقت بمراقبة الآخرين أو مقارنة نفسه بهم سيؤثر على عمله، قائلًا: «لو ركزت مع غيري مش هشتغل».

وواصل محمد إمام حديثه بروح ساخرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد من يحصل على أجر أعلى منه سوى والده الفنان الكبير عادل إمام، قبل أن يضيف أن «الزعيم» نفسه، بحسب اعتقاده، لم يخرج يومًا للحديث عن كونه الفنان الأعلى أجرًا.

وتعكس تصريحات محمد إمام رؤيته للمنافسة الفنية، التي تقوم على التركيز في اختياراته وأعماله بدلًا من الدخول في مقارنات مع أحمد العوضي أو محمد رمضان أو غيرهما من نجوم الساحة الفنية.

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