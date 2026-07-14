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تعاطوا المخدرات داخل أرض زراعية بالغربية.. اعرف عقوبة المتهمين بالقانون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعاطوا المخدرات داخل أرض زراعية بالغربية.. اعرف عقوبة المتهمين بالقانون

المتهمين
المتهمين
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المُخدرة داخل قطعة أرض زراعية في الغربية.

وبالفحص؛ تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3مزارعين "من بينهم القائم على النشر" - لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا)، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الآيس).

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي، وأضافوا أنه بتاريخ 22 يونيو الماضي حال تواجُدهم بقطعة أرض زراعية لتعاطي المواد المُخدرة؛ حدث خلاف بين أحدهم والقائم بالنشر على أولوية التعاطي، قام على أثرها بتصوير المقطع ونشره؛ في إطار النيل منهما.

كما اعترفوا بتحصلهم على المواد المُخدرة من (عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شرطة بسيون) تم ضبطه، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس)، وبمواجهته؛ اعترف بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى قطعة أرض زراعية المواد المُخدرة

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