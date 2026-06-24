المواد المخدرة.. خبير مروري يكشف مفاجأة بعد حادث الدائري المروع

لم تعد حوادث الطرق مجرد أرقام تضاف إلى سجلات الحوادث اليومية، بل تحولت إلى جرس إنذار متكرر يكشف حجم التحديات التي تواجه منظومة السلامة المرورية، خاصة على الطرق السريعة والمحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

ويأتي الطريق الدائري في مقدمة هذه الطرق باعتباره شريانا رئيسيا يربط بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، الأمر الذي يجعل أي حادث يقع عليه ذا تأثير مباشر على حياة المواطنين وحركة النقل والتنقل.

وفي مشهد مأساوي جديد، شهد الطريق الدائري بمنطقة السلام صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم ضخم بين عدد من السيارات، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فضلا عن وقوع تلفيات كبيرة بالمركبات وتعطل الحركة المرورية في الاتجاهين، ما استدعى تدخلا عاجلا من أجهزة الأمن والمرور لاحتواء تداعيات الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث تسبب في تهشم عدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، الأمر الذي أدى إلى شلل مروري مؤقت للقادمين والمتجهين إلى منطقة السلام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش ومعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث وإزالة الحطام المتناثر على الطريق.

وأظهرت التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل "تريلا" يرجح أنها كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث، بعدما اصطدمت بعدد من السيارات أثناء سيرها، ما أدى إلى وقوع سلسلة من التصادمات المتتابعة، وتم التحفظ على قائد السيارة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق بمدينة السلام يفيد بوقوع تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع مصادمة بين عدة سيارات.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يواصل رجال المباحث سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه.

مخاطر حوادث سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري

وتعد حوادث سيارات النقل الثقيل من أخطر الحوادث المرورية على الطرق السريعة، نظرا للأوزان الضخمة التي تحملها تلك المركبات، والتي تجعل قوة الاصطدام مضاعفة مقارنة بالسيارات الملاكي أو الأجرة، كما أن المسافات التي تحتاجها سيارات النقل للتوقف تكون أطول بكثير، خاصة عند السير بسرعات مرتفعة أو في حالات الطوارئ.

وتزداد خطورة هذه الحوادث على الطريق الدائري بسبب الكثافات المرورية المرتفعة وتداخل حركة سيارات النقل مع المركبات الصغيرة، ما يرفع احتمالات وقوع التصادمات المتسلسلة التي قد تشمل عشرات السيارات في بعض الأحيان.

وأبرز أسباب حوادث النقل الثقيل السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالحارات المرورية المخصصة، والإرهاق الناتج عن القيادة لساعات طويلة، فضلًا عن الأعطال الفنية المفاجئة، خاصة المتعلقة بأنظمة الفرامل والإطارات.

وتجدد هذه الحوادث المطالبات بضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتشديد الرقابة على سيارات النقل الثقيل، خاصة على الطرق الحيوية التي تشهد معدلات حركة مرتفعة، حفاظا على أرواح المواطنين والحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وفي هذا الصدد، كشف اللواء أحمد هشام ، الخبير المروري، إن الطريق الدائري بمنطقة السلام بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي عدلي منصور، شهد حادث تصادم مروع بالأمس، تكون من عدد 23 سيارة، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وأصاب 16 شخصا، منهم حالات خطيرة، إلى جانب أضرار مادية كثيرة بالسيارات، نتيجة السرعة الزائد لسيارة نقل ثقيل، واصطدامها من الخلف بعدد من السيارات.

وأضاف هشام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات ورصد الكاميرات واستماع لأقوال الشهود، مازال عد الثقافة المرورية مستمرة عند قائدي عربات النقل الثقيل، نتيجة السرعة الزائدة، حتى يتمكن الوصول بالشاحنة التي معه في أقر بوقت ممكن للحصول عل أكبر عائد مادي من كثرة الرحلات.

وأشار هشام: "بالإضافة إلى قيام بعض قائدي سيرات النقل الثقيل بتناول المواد المخدرة والمنبهه، مما يؤثر على تركيزه أثناء السواقة على الطرق العامة، ولحل هذه المشكلة يجب اقامة دورت تثقيفية لقائدي سيارات النقل الثقيل على مستوى أنحاء الجمهورية".

وتابع: "مع تعيين عقاب مشدد في حالة ارتكاب جرائم مرورية، ينتج عنها وفيات وإصابات بسحب رخصة القيادة الشخصية لمدة عام، وتتضاعف في حالة التكرار".

واختتم: "ويجب وضع حارات مستقلة لسيارات النقل الثقيل ومنعه نهائيه بالدخول في حارات الملاكي لمنع هذه الحوادث".

وسوف نرصد لكم الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحوادث على الطرق السريعة، أبرزها:

الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوز الحدود القانونية.

ترك مسافات أمان كافية خلف سيارات النقل الثقيل.

تجنب السير لفترات طويلة في النقاط العمياء المحيطة بالشاحنات.

التأكد من الصيانة الدورية للفرامل والإطارات بالنسبة لسيارات النقل.

الالتزام بالحارات المرورية المخصصة للشاحنات.

تجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي مشتتات أثناء القيادة.

تكثيف الرقابة المرورية على الطرق السريعة للكشف عن المخالفات الخطرة.

إجراء فحوصات دورية للسائقين والتأكد من حصولهم على فترات راحة كافية أثناء الرحلات الطويلة.