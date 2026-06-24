إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين بمحافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين يفيد باستقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين بمحافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.