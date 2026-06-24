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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كاف» يُوافق على إقامة رخص التدريب «B» في القاهرة و«C» و«B» بالشرقية يوم 27 يونيو

الكاف
الكاف
محمد سمير

اجتمع اليوم الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مع المسئولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لمناقشة أزمة عدم فتح النظام الإلكتروني (السيستم) لدبلومات التدريب الأفريقية، والمخصصة للحصول على الرخص التدريبية (B) بالقاهرة، و(C) و(B) بالشرقية، والتي كانت مؤجلة منذ شهرين.

وأسفر الاجتماع عن استجابة الاتحاد الأفريقي وفتح النظام الإلكتروني بالفعل، عقب إجراء التعديلات اللازمة على الجداول الزمنية.

وفي سياق متصل، يتابع الدكتور جمال محمد علي إجراءات البدء في دبلومات التدريب الأفريقية، المخصصة للحصول على الرخص النوعية لحراس المرمى، وكرة الصالات، والكرة الشاطئية، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة، التي تتم دراستها في "كاف"، حيث من المقرر فتح النظام الإلكتروني لتنظيم هذه الدبلومات قريباً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال محمد علي، أن المدرب المصري الحاصل على دبلومة التدريب الآسيوية، أو الأوروبية، أو الأمريكية، أو الصادرة عن أي اتحاد قاري آخر وليس اتحاداً أهلياً، يجوز له الالتحاق بدبلومات التدريب الأفريقية في نفس المستوى، الذي يحمله دون الحاجة للبدء من المستوى الأدنى (D).

وبناءً على هذه الضوابط، فإن المدرب الذي حصل على الرخصة (C) من الاتحاد الآسيوي أو الأوروبي، يحق له الالتحاق مباشرة بالدورة المؤهلة للرخصة (C) الأفريقية، وتطبق ذات القاعدة على بقية المستويات التدريبية المختلفة.

وعلى جانب آخر، أنهى اليوم مدربو الرخصة (A10) اليوم الرابع من الدورة الأولى، بمحاضرات عن مهارات الاتصال والتواصل، والتدريبات البليومترية، وتوزيع الصفات البدنية، والمهارات الأساسية، والجوانب الخططية والنفسية والذهنية على المراحل العمرية من سن 6 إلى 15 سنة.

كاف رخص التدريب جمال محمد علي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دبلومات التدريب الأفريقية

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