شركة العاصمة الإدارية تعتذر عن استقبال المُشجعين بمنطقة «فان زون» خلال مباراة مصر وإيران.. لهذا السبب

قرّرت إدارة منطقة المشجعين المصرية “Egyptian Fan Zone” بالعاصمة الإدارية الجديدة إرجاء استقبال الجماهير خلال مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إيران في بطولة كأس العالم 2026، وذلك لمدة 48 ساعة فقط، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على جودة التجربة المقدمة للجماهير بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المنطقة منذ انطلاق البطولة.

وجاء القرار بعد النجاح الجماهيري اللافت الذي حققته منطقة المشجعين خلال مباريات دور المجموعات، حيث استقبلت أعدادًا كبيرة من الجماهير الراغبة في متابعة مباريات كأس العالم وسط أجواء ترفيهية متكاملة ضمت شاشات عرض عملاقة ومناطق للألعاب ومجموعة متنوعة من المطاعم والخدمات الترفيهية.

وأكدت إدارة المنطقة أن قرار الإرجاء يشمل يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 يونيو 2026، موضحة أن الخطوة جاءت بعد إجراء مراجعات تقنية دقيقة كشفت عن احتمالية تأثر جودة العرض على الشاشة العملاقة خلال توقيت مباراة منتخب مصر أمام إيران، وبشكل خاص خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

وأشارت الإدارة إلى أن الحفاظ على مستوى التجربة المقدمة للجماهير يمثل أولوية قصوى، وهو ما دفعها إلى اتخاذ القرار رغم أهمية المباراة والاهتمام الجماهيري الكبير بها، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان توفير أفضل ظروف مشاهدة ممكنة وعدم المخاطرة بتجربة الزوّار.

وأضافت أن قرار التأجيل يأتي في إطار الحرص على استمرار تقديم تجربة مشاهدة استثنائية تواكب حجم الحدث العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلبي تطلعات الجماهير المصرية التي توافدت بأعداد كبيرة على المنطقة خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، طمأنت إدارة “Egyptian Fan Zone” الجماهير بأن المنطقة ستكون جاهزة بالكامل لاستقبال الزوار مجددًا مع انطلاق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، مؤكدة أن أبوابها ستُفتح بشكل رسمي مع بداية الأدوار الإقصائية، بما في ذلك مباراة المنتخب المصري في حال تأهله إلى الدور المقبل.

كما أوضحت أن الاستعدادات ستتواصل خلال فترة التوقف المؤقت لضمان أعلى درجات الكفاءة الفنية والتشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة متكاملة حتى المباراة النهائية للمونديال.

واختتمت إدارة المنطقة بيانها بتوجيه الشكر للجماهير على ثقتها وتفهمها للقرار، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة واستمرار النجاح الذي حققته منطقة المشجعين منذ افتتاحها، مع تمنياتها بالتوفيق لمنتخب مصر في مباراته الحاسمة أمام إيران، ومواصلة مشواره الناجح في بطولة كأس العالم 2026.