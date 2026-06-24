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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة والدة «ديشامب» تُبعده عن مُواجهة فرنسا والنرويج .. ومُساعده يقود الديوك في المونديال

ديشامب
ديشامب
محمد سمير

تلقى منتخب فرنسا ضربة معنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب المدير الفني ديدييه ديشامب عن المباراة المقبلة بسبب ظروف عائلية طارئة.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره النرويجي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة مرتقبة ستحدد بشكل كبير هوية متصدر المجموعة التاسعة.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي أن “ديشامب” تلقى صباح الثلاثاء نبأ وفاة والدته، ما دفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب في الولايات المتحدة والعودة إلى فرنسا لحضور مراسم الجنازة.

وأوضح البيان أن المدرب الفرنسي غادر المعسكر وسط حالة من الحزن، بعد أن تلقى دعمًا كاملًا من الاتحاد الفرنسي والجهاز الإداري للمنتخب خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الفرنسي الموجود حاليًا في معسكر المنتخب، من أجل ضمان استمرار الاستعدادات بشكل طبيعي قبل المباراة الحاسمة.

وفي ظل غياب المدير الفني، تقرر أن يتولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية وحتى عودة ديشامب.

ويُعد غي ستيفان أحد أبرز أفراد الجهاز الفني للديوك خلال السنوات الماضية، حيث عمل إلى جانب ديشامب في مختلف البطولات الكبرى، وساهم في النجاحات التي حققها المنتخب الفرنسي وعلى رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2018.

ويمتلك ستيفان خبرة كبيرة داخل المنتخب، وهو ما يمنح اللاعبين قدرًا من الاستقرار الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج.

وتكتسب مواجهة فرنسا والنرويج أهمية كبيرة في حسابات المجموعة التاسعة، بعدما نجح المنتخبان في حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على منتخب النرويج صاحب المركز الثاني، ما يجعل مواجهة الجولة الأخيرة بمثابة صراع مباشر على صدارة المجموعة.

وقدم المنتخب الفرنسي مستويات قوية خلال البطولة حتى الآن، بعدما حقق انتصارين متتاليين على السنغال والعراق، في حين نجحت النرويج في لفت الأنظار بفضل تألق نجومها وعلى رأسهم إيرلينج هالاند.

ورغم غياب ديشامب، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بطموح تحقيق الفوز الثالث تواليًا وإنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، من أجل مواصلة مشواره نحو الأدوار الإقصائية بأفضل صورة ممكنة.

ويأمل لاعبو فرنسا في تقديم أداء قوي وإهداء الانتصار لمدربهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، بينما تنتظر الجماهير الفرنسية عودة ديشامب بعد انتهاء مراسم الجنازة لاستكمال قيادة الفريق في الأدوار المقبلة من كأس العالم 2026.

وفاة والدة ديشامب ديشامب فرنسا والنرويج كأس العالم 2026

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