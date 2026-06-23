فرج عامر يكشف خطة الأهلي لإعادة هيكلة الفريق

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عن خطة النادي الأهلي لإعادة هيكلة الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الاتجاه الحالي داخل الأهلي يتجه نحو رحيل تريزيجيه والتعاقد مع إبراهيم عادل، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق من خلال خفض متوسط الأعمار.

وتابع : والسيطرة على سقف الرواتب، بما يضمن تحقيق التوازن بين المنافسة الحالية وبناء فريق للمستقبل.



واقترب محمود حسن "تريزيجيه" من مغادرة صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المفاوضات الجارية مع نادي الرياض السعودي ورغبة الإدارة الحمراء في إعادة هيكلة ملف الرواتب داخل الفريق.

وبحسب مصادر مطلعة، أبدى الأهلي مرونة في مناقشة العرض المقدم من نادي الرياض، خاصة في ظل توجه الإدارة لتطبيق سياسة جديدة تهدف إلى خفض سقف الرواتب وتجنب الفوارق الكبيرة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس.



وترى إدارة الأهلي أن أزمة الرواتب والتفاوت الكبير في المستحقات المالية بين بعض اللاعبين كانت من بين الأسباب التي أثرت على استقرار الفريق خلال الموسم الماضي، وهو ما دفعها إلى مراجعة الملف المالي بالكامل استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد تريزيجيه من أعلى اللاعبين حصولًا على راتب داخل صفوف الأهلي، الأمر الذي يجعل رحيله خيارًا مطروحًا بقوة إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي مناسب بين جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، ينتظر الأهلي حسم المفاوضات بين اللاعب ونادي الرياض السعودي، خاصة أن تريزيجيه لا يزال يدرس العروض المتاحة أمامه، في ظل اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته.

وزادت أسهم اللاعب في سوق الانتقالات بعد مشاركته مع المنتخب في كأس العالم، حيث نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة نيوزيلندا، ما جذب أنظار عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.