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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقبة صادمة تمنع تريزيجيه من الانضمام إلى الدوري السعودي

تريزيجه
تريزيجه
باسنتي ناجي

تواصل إدارة نادي الرياض السعودي مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع النجم الدولي محمود حسن “تريزيجيه” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة ما زالت قيد التفاوض بسبب خلافات مالية بين الأطراف.

محمود تريزيجيه

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي الرياض قدمت عرضًا رسميًا للنادي الأهلي بقيمة مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يقل بنحو 500 ألف دولار عن المبلغ الذي يتمسك به النادي الأهلي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وفي المقابل، عرض النادي السعودي على اللاعب عقدًا يمتد لعدة مواسم مقابل 2 مليون دولار، إلا أن اللاعب يطلب الحصول على 3 ملايين دولار سنويًا للموافقة على الانتقال، ما أدى إلى تعثر الوصول لاتفاق حتى الآن.

وتأتي هذه المفاوضات في إطار سعي نادي الرياض لتعزيز صفوفه خلال الموسم الجديد، بينما يتمسك الأهلي المصري بالحصول على المقابل المالي المناسب قبل الموافقة على رحيل أحد أبرز نجومه، في حين يواصل اللاعب محمود حسن تريزيجيه دراسة العروض المطروحة أمامه.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لا تزال مفتوحة، مع احتمالية تطور الموقف خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار التواصل بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي.

ويأمل نادي الرياض في حسم الصفقة سريعًا لدعم الفريق بعناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق في الموسم المقبل، بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا بتقارب وجهات النظر المالية بين الناديين واللاعب.

تريزيجية الاعلي الزمالك

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