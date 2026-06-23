لقاء مرتقب بين البرتغال وأوزبكستان.. اعرف التفاصيل

في مواجهة منتظرة ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم FIFA 2026™، تترقب الجماهير لقاءً صعباً بين البرتغال وأوزبكستان اليوم، الثلاثاء.



ويبحث منتخب البرتغال عن أول فوز له بعد تعثره بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى، بينما يسعى المنتخب الأوزبكي لتجاوز الخسارة الموجعة في مباراته الافتتاحية وإنعاش حظوظه في البطولة، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم.

وستنقل مباراة البرتغال وأوزبكستان حصرياً عبر بث مباشر على beIN SPORTS MAX 1، ابتداءً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، أن القائد كريستيانو رونالدو لا يزال يمثل عنصرًا أساسيًا داخل صفوف المنتخب، سواء بخبراته الكبيرة أو بدوره القيادي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز، خلال المؤتمر الصحفي: "كريستيانو قائد حقيقي ويتصرف كقائد، ويمتلك خبرة هائلة يمكن للجميع الاستفادة منها.

نحن نتحدث عن لاعب يمثل البرتغال منذ 21 عامًا ويملك شغفًا استثنائيًا لمساعدة الفريق، كما أنه قدوة لجميع اللاعبين".

رونالدو.. القطعة الأخيرة في الهجوم البرتغالي

وشدد مدرب البرتغال على أهمية رونالدو داخل المنظومة الهجومية للفريق، موضحًا أن المنتخب يحتاج إلى لاعب يجيد التحرك داخل المساحات وإنهاء الهجمات في الثلث الأخير من الملعب.

وأضاف: "عندما نمتلك الكرة نحتاج إلى لاعب يهاجم المساحات ويتمركز بالشكل الصحيح في اللمسة الأخيرة، وكريستيانو يمتلك هذه الميزة، والأرقام تؤكد ذلك. إنه القطعة الأخيرة في نموذج اللعب الذي نعتمده".