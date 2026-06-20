الكشف عن حكم مباراة البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم السبت، تعيين الحكم المغربي جلال جيد، لإدارة مباراة البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم.

وتُلعب مباراة البرتغال وأوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويعاون جلال جيد كل من، زكريا برينسي ومصطفى أكارداد حكمين مساعدين.

حكم مباراة البرتغال وأوزبكستان

بينما يتواجد الثنائي الجنوب أفريقي توم أبونجيل، كحكم رابع، وحكم احتياطي زاكيلي سيويلا.

يُذكر أن منتخب البرتغال قد تعادل بنتيجة 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى.