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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس تصوير أحدث ألبومات "محمد عدوية" صيف 2026 استعدادا لطرحه

ألبوم محمد عدوية
ألبوم محمد عدوية
قاسم

انتهي المطرب محمد عدوية من تصوير البوستر الرسمي لاحدث البوماته الغنائية لـ صيف 2026 والذي من المقرر طرحه خلال الايام المقبلة على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.
 

حضر التصوير كلا من المصور الشهير شريف قمر والذي قام بالإشراف على تصوير الفوتو سيشن والبوستر الرسمي للألبوم ومنتجي الألبوم محمد علام وهيثم سعيد وسط حضور العديد من اهل الصحافه والاعلام والاحتفال معه بالانتهاء من التصوير استعدادا لطرحه للجمهور خلال الايام القادمه.
 

وقد ظهر (محمد عدوية) ب لوك مختلف تماما عن ما تعود عليه الجمهور كما قد يظهر ذلك الاختلاف ايضا في اغاني احدث البوماته والتنوع المختلف فالمزيكا ليقدم كل ما هو جديد للجمهور.

يتكون الالبوم من ٥ اغنيات هم (في حتة تانية) من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري  و  (هلم بفراقي) من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام و (انا رحت) من كلمات عليم وألحان اسلام رفعت وتوزيع فهد و (اللي ناسيني) من كلمات يحيى مرسي وألحان محمد عدوية وتوزيع ميدو الليثي -  و (شكك في محله) من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع فهد الي جانب لحن يقدمه محمد عدوية لنفسه داخل الالبوم ويحمل الألبوم تنوعًا موسيقيًا يعكس مراحل مختلفة من تجربة عدوية الفنية، في إطار إنتاج مشترك بين محمد علام كيوب ميوزك وهيثم سعيد فاس بوكس ، حيث يواصل فريق العمل وضع اللمسات النهائية على جميع التفاصيل استعدادًا لطرحه قريبًا عبر جميع المنصات الموسيقية.

محمد عدوية أغاني محمد عدوية صور محمد عدوية

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