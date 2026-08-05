الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من الرحيل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد حتحوت، خلال برنامجه “مودرن سبورتس”، أن كل ما تردد حول موافقة إدارة الزمالك على بيع اللاعب أو فتح الباب أمام رحيله لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار بيزيرا، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني في الموسم الجديد، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النادي أنهى خلال الأيام الماضية ملف المستحقات المالية الخاصة باللاعب، بعدما قام بسداد جميع مستحقاته، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ عليه وعدم التفكير في بيعه.

وأشار إلى أن الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد في ظل تمسكه بالقوام الأساسي للفريق، مع غلق الباب أمام أي عروض أو شائعات تخص رحيل بيزيرا.