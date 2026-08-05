اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة الدوري المصري للموسم الجديد وتعلن تفاصيل نظام البطولة

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتحديد جدول مباريات البطولة قبل انطلاقها رسميًا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن يُختتم الموسم في نهاية شهر مايو 2027، بمشاركة 20 فريقًا.

ويشهد الموسم الجديد انضمام الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين، وهم: أبو قير للأسمدة، القناة، وبترول أسيوط، ليكتمل عقد الأندية المشاركة في المسابقة.

الأندية المشاركة في الدوري المصري 2026-2027

الأهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد السكندري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، مودرن سبورت، زد، بتروجيت، إنبي، طلائع الجيش، الجونة، سموحة، غزل المحلة، المقاولون العرب، وادي دجلة، أبو قير للأسمدة، القناة، وبترول أسيوط.

نظام الدوري في الموسم الجديد

تعتمد البطولة نظام المرحلتين، حيث تُقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ويلعب كل فريق 19 مباراة أمام جميع منافسيه.

وبعد نهاية المرحلة الأولى، تُقسم الأندية إلى مجموعتين:

* مجموعة التتويج: تضم أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، ويتنافسون على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الأفريقية، ويخوض كل فريق خلالها 5 مباريات.

* مجموعة البقاء: تضم الفرق من المركز السابع وحتى العشرين، وتتنافس على تفادي الهبوط، ويلعب كل فريق فيها 13 مباراة.

ووفقًا للنظام المعتمد، يهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين مع نهاية الموسم، مقابل صعود ثلاثة فرق فقط إلى الدوري الممتاز في الموسم التالي.