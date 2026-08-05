رئيس قطاع شمال الجيزة بحزب العدل: خطة لحصر المشكلات الخدمية استعدادًا لانتخابات المحليات

أعلن محمود التراس، رئيس قطاع أمانات شمال الجيزة بحزب العدل، بدء إعداد خطة لرصد وحصر المشكلات الخدمية بمناطق شمال الجيزة، تمهيدًا لإعداد برنامج انتخابي يستند إلى احتياجات المواطنين، وذلك في إطار استعدادات الحزب لانتخابات المجالس المحلية.

وقال محمود التراس، إن الحزب بدأ تنفيذ خطة زمنية لحصر المشكلات الخدمية في شمال الجيزة، ووضع أولويات للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لخوض انتخابات المجالس المحلية.

وأوضح “التراس”، أن عمليات الرصد الأولية كشفت عن عدد من التحديات الخدمية، من بينها وجود مدارس تقع بالقرب من تجمعات للمخلفات أو مصارف للصرف الصحي، إضافة إلى احتياجات ببعض المستشفيات تتعلق بنقص الأجهزة الطبية والأطقم الطبية والإمكانات التشغيلية.

إعداد برنامج انتخابي

وأضاف أن الحزب يعمل على إعداد برنامج انتخابي يعتمد على نتائج هذا الحصر، بما يضمن طرح حلول قابلة للتنفيذ تعكس احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أن العمل الميداني يمثل أحد المحاور الأساسية في نشاط الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اهتمام الحزب لا يقتصر على الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، وإنما يمتد إلى متابعة ملفات التعليم والصحة باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أوضح التراس أن الحزب يستهدف توسيع مشاركة الشباب في العمل الحزبي، لافتًا إلى إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شاب من تخصصات مختلفة، بهدف الاستفادة من خبراتهم وإعداد كوادر سياسية للعمل الميداني والتنظيمي، مع التركيز على الكفاءة أكثر من زيادة العضوية.

وأضاف أن الحزب يولي اهتمامًا ببرامج تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التدريب على الحرف والمشروعات الصغيرة، إلى جانب برامج لمحو الأمية والتثقيف المالي والرقمي، بما يعزز مشاركتها في التنمية المحلية.

وأكد رئيس قطاع أمانات شمال الجيزة بحزب العدل أن العمل الحزبي يرتبط بمتابعة القضايا اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل مع الشارع بصورة مستمرة، وعدم اقتصار النشاط على الفترات الانتخابية.

واعتبر التراس أن توسيع المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب، يمثل أحد التحديات المطروحة خلال المرحلة الحالية، داعيًا إلى تطوير أدوات العمل الحزبي والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، إلى جانب استمرار العمل الميداني ومتابعة احتياجات المواطنين.