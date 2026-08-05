القيادة المركزية الأمريكية: ساعدنا أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر من الاعتداءات الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحًا وحرًا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي.

وأضاف في بيان، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ساعدت القوات الأمريكية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بصرامة.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أنه حتى 3 أغسطس قامت بتحويل مسار 44 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليتي صعود وتفتيش على سفينتين أخريين، في إطار إجراءاتها الرامية إلى فرض القيود الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.