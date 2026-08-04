سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

تحدث المطرب سامو زين عن ظاهرة اللجان الإلكترونية والهجوم الذي يتعرض له بعض الفنانين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت موجودة وواضحة، وأنه اعتاد على مثل هذه المواقف خلال مشواره الفني الطويل، موضحًا أن صوره في الساحل الشمالي والهجوم عليه مجرد لجان إلكترونية'.



وقال سامو زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة 'صدى البلد2': 'اللجان الإلكترونية موجودة واللي مطلوب منها بتعمله دورها الهدم والتدمير، ودي من الحاجات اللي تعودنا عليها، واتهجمنا كتير في أعمال قدمناها في أفلام ومسلسلات وأغاني'.



وأضاف سامو زين: 'أنا استمتعت من الحالة المثيرة للجدل دي، وحبيت أتعامل أكون طبيعي، إحنا بنقدم محتوى، بنقدم ناس، بنعملهم أغنية يفتكروها ينبسطوا فيها'.



وتابع سامو زين: 'في أغنية الدنيا صيف نزلت فيديو وقولت ننبسط، حابب أغير للجمهور مودهم وأعملهم حاجات حلوة عشان يكونوا مبسوطين، وبشكر جمهوري على كل حاجة'.