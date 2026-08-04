الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت قيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة قضائية" والإستيلاء على أموالهم وقيام أحدهما بطلب مبالغ مالية من المتابعين بزعم تجميعها لحالة مرضية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقاطع الفيديو (عاطل ، وطالب "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة والجيزة) ، وضُبط بحوزتهما (طبنجة صوت – 3 هواتف محمولة ، لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - كروت شخصية "مزورة") ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم من الجهات الحكومية والإستيلاء على أموالهم ، وقيامهما بإفتعال مشاهد مصطنعة بإحدى المحاكم بالإستعانة بأخرين إمعاناً فى إيهام ضحاياهم ، وإعترف أحدهما بإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب وقيامه بطباعة الكروت المزورة بإحدى المطابع بمنطقة الموسكى.. تم ضبط القائم عليها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وضُبط بحوزته (جهاز كمبيوتر – طباعة "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات .









