انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، تستغرق يومين، وسط استمرار التباين الحاد في المواقف السياسية اللبنانية.

وفي إطار ذلك، اعتبر أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن هذه المفاوضات "لن تجلب للبنان إلا العار والمذلة"، في حين تتصدر ملفات الترتيبات الأمنية والخلافات الحدودية جدول الأعمال في روما.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو 2026، اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ على "نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق تجريبية".

ونتج عن الجولة السابقة التي استضافتها روما، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح.

المناطق التجريبية

ومن المقرر أن تركز المحادثات على توسيع آلية "المناطق التجريبية"، وتنفيذ الاتفاق الإطاري المدعوم من الولايات المتحدة، إضافة إلى معالجة القضايا الحدودية العالقة، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وتنعقد الجولة من المحادثات على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية، ومن المقرر أن تستمر هذه المحادثات ثلاثة أيام.

ويترأس الوفد الإسرائيلي السفير لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بينما تترأس الوفد اللبناني السفيرة لدى واشنطن، ندى حمادة معوض، إلى جانب الدبلوماسي سيمون كرم.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي، سترافق الدبلوماسيين هذه المرة وفود عسكرية، وستُجرى المناقشات ضمن مجموعات عمل، حيث سيضم الوفد العسكري الإسرائيلي ممثلين عن الجيش ووزارة الجيش ومجلس الأمن القومي.

وأوضح مصدر لصحيفة هآرتس العبرية،أن الأطراف ستناقش سير العمل في المناطق التجريبية القائمة حاليًا، وتحديدًا الوضع في المنطقة المحدودة القريبة من قرية زوطر الغربية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، وكذلك في قريتي فرون وصريفا، حيث انتشر الجيش اللبناني رغم عدم وجود سابق للقوات البرية الإسرائيلية فيهما.

وعلاوة على ذلك، وبحسب المصدر نفسه، ستبحث الأطراف إمكانية توسيع البرنامج التجريبي ليشمل مناطق أخرى.

دور أمريكا

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشجع الأطراف على إحراز تقدم سريع، موضحًا أن مجموعات العمل الفنية ستركز على المضي قدمًا في التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.

شدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لـ«هآرتس» أمس، على التزام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وتحديدًا بتفكيك البنية التحتية للتنظيم في جنوب لبنان.

وتشير صياغة هذه التصريحات ونبرتها إلى أن الإدارة غير راضية عن إجراءات الجيش اللبناني المتعلقة بتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وفقًا لصحيفة «هآرتس».

وأفادت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأنه لم تُوضع بعد آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله.

ومن المفترض أن تتولى «جهة ثالثة» هذه المهمة، إلا أن هويتها لا تزال غير واضحة، إذ ترفض كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشكل قاطع مشاركة قوة «اليونيفيل» أو أي قوات أخرى تابعة للأمم المتحدة في عملية التحقق، كما أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات خاصة بها في لبنان.