حمزة عبد الكريم يقنع برشلونة.. ويغير حسابات النادي في الميركاتو

بدأ المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يفرض نفسه بقوة داخل برشلونة، بعدما نجح في إقناع الجهاز الفني والإدارة بإمكاناته، ليصبح أحد الأسباب التي دفعت النادي لإعادة النظر في خططه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة لا يمنح في الوقت الحالي أولوية للتعاقد مع مهاجم صريح، بعدما أظهرت فترة الإعداد امتلاك الفريق حلولًا هجومية متعددة، إلى جانب المستويات المميزة التي قدمها حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الألماني هانسي فليك يشعر بالارتياح تجاه الخيارات المتاحة في الخط الأمامي، في ظل قدرة أكثر من لاعب على شغل مختلف المراكز الهجومية، وهو ما يقلل الحاجة إلى ضم رأس حربة تقليدي خلال الميركاتو.

وأضافت الصحيفة أن الوافدين الجدد، مثل أنتوني جوردون وكريم أديمي، يمنحان الفريق مرونة تكتيكية كبيرة، بعدما أثبتا قدرتهما على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء على الأطراف أو في مركز المهاجم.

وفي الوقت نفسه، واصل حمزة عبد الكريم لفت الأنظار خلال فترة الإعداد، بعدما سجل هدفين في أولى المباريات الودية، ليؤكد أنه يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على مكان داخل الفريق الأول رغم صغر سنه.

وأكد التقرير أن مسؤولي برشلونة ينظرون إلى المهاجم المصري، صاحب الـ18 عامًا، باعتباره أحد أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين في الفترة الأخيرة، ويؤمنون بقدرته على التطور وحجز مكان دائم ضمن مشروع النادي في المستقبل.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إدارة برشلونة ترى أن الفريق يمتلك حاليًا عددًا كافيًا من الحلول الهجومية، وهو ما يعزز فرص استمرار الاعتماد على العناصر الشابة، وفي مقدمتها حمزة عبد الكريم، الذي يواصل كسب ثقة الجهاز الفني خطوة بعد أخرى.