صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد.. الخدمات الجديدة المقدمة من التأمينات الاجتماعية

تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر مرحلة جديدة من التطوير الرقمي، في إطار خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التأمينية.

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مؤشرات أداء المنظومة الرقمية الجديدة، مؤكدة نجاحها في إدارة عمليات صرف المعاشات وتقديم الخدمات لملايين المواطنين، رغم التحديات الفنية التي صاحبت التشغيل في بدايته.

التأمينات الاجتماعية

صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت في إدارة عمليات صرف المعاشات بكفاءة، موضحا أن عدد من تم صرف معاشاتهم عن شهر أغسطس بلغ 10.3 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأوضح، أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2026 بلغ 180.6 مليار جنيه، متضمنا الزيادة السنوية التي تم تطبيقها اعتبارا من يوليو الماضي، بالإضافة إلى تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن انتظام عمليات الصرف يعكس كفاءة المنظومة الجديدة وقدرتها على تقديم الخدمات بصورة مستقرة لملايين المواطنين.

التأمينات الاجتماعية

التحول الرقمي يحدث نقلة نوعية في التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مشروع التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة التأمينات والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد على أحدث نظم التكنولوجيا.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب إحكام الرقابة على جميع عناصر النظام للحد من أي محاولات للتحايل أو التلاعب، مع التوسع تدريجيا في تقديم الخدمات الرقمية، وإتاحة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، تمهيدا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التأمينية مستقبلا.

اعتذار رسمي عن تأخر بعض الخدمات

وقدم اللواء جمال عوض اعتذارا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم عن حالات التأخير التي شهدتها بعض الخدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة التحديات الفنية المصاحبة لتشغيل المنظومة الجديدة.

وقال إن ما حدث كان خارج إرادة الهيئة، مضيفا: "كنا أمام تحول تاريخي في منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر"، مشيرا إلى أن الهيئة تدير حجما ضخما من البيانات وتقدم نحو 170 خدمة تأمينية، وهو ما يجعل تنفيذ مشروع التحول الرقمي تحديا كبيرا.

أكثر من 8.6 مليون مواطن استفادوا من المنظومة

وأوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الرقمية الجديدة قدمت خدماتها خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمتوسط 2.1 مليون مستفيد شهريا، وهو ما يعكس قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

التأمينات الاجتماعية

أبرز أرقام المنظومة الرقمية الجديدة

استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أبرز مؤشرات الأداء منذ إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة في 29 مارس 2026، وجاءت كالتالي:

صرف 180.6 مليار جنيه معاشات منذ بدء تشغيل المنظومة وحتى الآن.

تقديم 170 خدمة تأمينية متنوعة للمواطنين.

استفادة 8 ملايين و621 ألف مواطن من الخدمات التأمينية المختلفة، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريا.

إتاحة 95 خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة، تشمل المرحلة الأولى إطلاق 40 خدمة، منها 23 خدمة استعلامية و15 خدمة تفاعلية.



تقديم خدمة برنت التأمينات الفوري لأكثر من 5 ملايين مواطن منذ إطلاق المنظومة.

إنجاز 167.5 ألف طلب ربط معاش عبر النظام الإلكتروني الجديد.

وأكدت الهيئة أن العمل مستمر على تطوير المنظومة الرقمية ورفع كفاءة الخدمات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطنين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.