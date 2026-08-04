بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في 4 أغسطس 2026، أسعار الخبز السياحي والفينو الجديدة، متضمنة زيادة أسعار بعض الأوزان، واستحداث أوزان جديدة، وإلغاء أخرى، مقارنة بما نص عليه قرار وزير التموين رقم 15 لسنة 2024.

وشهد القرار رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا إلى 2 جنيه بدلًا من 1.50 جنيه، كما ارتفع سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا إلى 2 جنيه، مع اعتماد قائمة رسمية جديدة للأسعار والأوزان لتنظيم بيع الخبز الحر داخل المخابز.

ما أبرز التغييرات في أسعار الخبز السياحي والفينو؟

تضمن قرار وزارة التموين الجديد عددًا من التعديلات المهمة على أسعار الخبز السياحي والفينو، جاءت على النحو التالي:

رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا من 1.50 جنيه إلى 2 جنيه .

من إلى . رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا من 75 قرشًا إلى 1 جنيه .

من إلى . رفع سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا من 1.50 جنيه إلى 2 جنيه .

من إلى . استحداث رغيف خبز سياحي وزن 60 جرامًا بسعر 1.50 جنيه .

بسعر . استحداث رغيف فينو وزن 40 جرامًا بسعر 1.50 جنيه .

بسعر . استحداث رغيف فينو وزن 30 جرامًا بسعر 1 جنيه .

بسعر . إلغاء تسعير الخبز السياحي وزن 25 جرامًا ورغيف الفينو وزن 35 جرامًا ضمن القرار الجديد.

ما أسعار الخبز السياحي الجديدة؟

حدد القرار الجديد أسعار الخبز السياحي كما يلي:

رغيف 80 جرامًا: 2 جنيه .

. رغيف 60 جرامًا: 1.50 جنيه .

. رغيف 40 جرامًا: 1 جنيه.

ما أسعار الفينو الجديدة؟

جاءت أسعار الفينو وفق القرار الجديد على النحو التالي:

رغيف 50 جرامًا: 2 جنيه .

. رغيف 40 جرامًا: 1.50 جنيه .

. رغيف 30 جرامًا: 1 جنيه.

ما الفرق بين قرار 2024 وقرار 2026؟

تضمن قرار 4 أغسطس 2026 زيادة أسعار بعض أوزان الخبز السياحي والفينو مقارنة بقرار وزير التموين رقم 15 لسنة 2024، إلى جانب استحداث أوزان جديدة وإلغاء أوزان أخرى، بهدف توحيد الأسعار والأوزان الرسمية داخل المخابز.

لماذا عدلت وزارة التموين أسعار الخبز؟

يهدف القرار إلى تنظيم بيع الخبز السياحي والفينو، وإلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار الرسمية في مكان ظاهر، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من التلاعب في الأسعار والأوزان.