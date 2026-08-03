غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هانز فليك لجأ إلى إقامة مباراة تدريبية بين لاعبي برشلونة، بعد إلغاء الودية التي كانت مقررة أمام بريستون نورث إند، بسبب عدم امتلاك الفريق الإنجليزي عددًا كافيًا من اللاعبين.

وانتهت المباراة الداخلية بالتعادل (1-1)، بعدما سجل تشافي إسبارت وفيرمين لوبيز هدفي اللقاء، بينما شهدت مشاركة رونالد أراوخو، رافينها وفيرمين بصورة طبيعية، في إطار استكمال جاهزيتهم للموسم الجديد.

وكان أبرز ما لفت الانتباه غياب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن المباراة التدريبية، رغم تألقه في الودية السابقة أمام برمنجهام سيتي، والتي سجل خلالها هدفي برشلونة، دون الكشف عن السبب وراء عدم مشاركته.

في المقابل، واصل أليخاندرو بالدي الغياب عن تدريبات المباريات، بسبب عدم تعافيه الكامل من آلام الظهر، بينما يختتم برشلونة معسكره في إنجلترا قبل العودة لاستكمال استعداداته للموسم الجديد.