البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين اليوم بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، موضحًا أن الإحساس بالهزة الأرضية تفاوت من منطقة لأخرى وفقًا لبعدها عن مركز الزلزال، كما أن الإحساس بها يكون أقوى في الأدوار المرتفعة.

وقال رئيس المعهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن قيادات الدولة تواصلت مع المعهد فور وقوع الزلزال، وتم الانتقال إلى مقر المعهد في تمام الساعة الثالثة لمراجعة وتدقيق بيانات الهزة الأرضية، مؤكدًا أن فرق الرصد تعاملت مع الحدث منذ اللحظات الأولى.