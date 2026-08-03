فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام ضابطة شرطة بإستغلال سلطتها لمناصرة أحد أطراف مشاجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول ( عامل "مصاب بكدمات" - مقيم بدائرة القسم) طرف ثان (طالب "شقيق الضابطة المشار إليها" - مقيم بذات الدائرة) لخلافات بينهما حول الجيرة لقيام الطرف الأول بركن سيارته أمام منزل عائلة الطرف الثانى قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب والسب وإحداث الإصابة المنوه عنها، كما تبين تصادف تواجد الضابطة المشار إليها بمحل الواقعة خلال زيارة أقاربها وعدم تدخلها فى النزاع ومحاولتها الصلح بينهما.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.