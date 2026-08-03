شهر مزدحم.. مواجهات قوية تنتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة في أغسطس

يدخل فريق برشلونة الإسباني الذي يضم بين صفوفه المصري حمزة عبد الكريم شهر أغسطس بجدول مزدحم بالمباريات يجمع بين الاستعدادات الأخيرة للموسم الجديد وانطلاق منافسات الدوري الإسباني وسط ترقب لمشاركة الفريق في عدة مواجهات قوية.

بطولة ودية ثلاثية في إيطاليا

يستهل برشلونة برنامجه بالمشاركة في بطولة ودية ثلاثية بإقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي إلى جانب نوتنجهام فورست الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي.

ويخوض الفريق الكتالوني مباراتين، مدة كل منهما 45 دقيقة، على ملعب “بلونيرجي” في تجربة فنية تهدف لتجهيز اللاعبين قبل بداية الموسم، وتعد الأولى من نوعها لبرشلونة في بطولة ودية ثلاثية منذ عام 2002.

الأهلي في اختبار كأس خوان جامبر

يواصل برشلونة استعداداته بمواجهة مرتقبة أمام الأهلي في بطولة كأس خوان جامبر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس في لقاء يحمل أهمية خاصة كونه يمثل أول ظهور للفريق على ملعب كامب نو خلال موسم 2026-2027.

ضربة البداية في الليجا أمام إلتشي

بعد انتهاء فترة الإعداد يبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة خارج أرضه أمام إلتشي على ملعب "مارتينيز فاليرو".

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر ثماني زيارات لهذا الملعب، ساعيًا لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة.

تأجيل مواجهة أتلتيك بلباو

وكان من المقرر أن يفتتح برشلونة مشواره في الليجا أمام أتلتيك بلباو خلال عطلة نهاية الأسبوع 15 و16 أغسطس إلا أن مشاركة عدد من لاعبيه في الأدوار الأخيرة من كأس العالم 2026 أدت إلى تأجيل المباراة.

أول مباراة رسمية على كامب نو

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بلباو يوم الخميس 27 أغسطس في أول مباراة رسمية للفريق على ملعب كامب نو هذا الموسم وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في افتتاح المباريات الرسمية على الملعب.

ختام أغسطس بمواجهة رايو فاليكانو

ويختتم برشلونة مبارياته خلال شهر أغسطس بمواجهة رايو فاليكانو يوم الإثنين 31 أغسطس ليخوض ثلاث مباريات رسمية خلال ثمانية أيام فقط، في بداية قوية لموسم يطمح خلاله الفريق للمنافسة على جميع البطولات مع ترقب لظهور المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ضمن حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.