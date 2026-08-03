الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

يهتم المستثمرين والمواطنين بمتابعة سعر الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5880 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4995 جنيه.



سعر الذهب عيار 14

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 إلى 3920 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم إلى حوالي 47040 جنيها.

سجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 46640 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209015 جنيها.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207240 جنيهات.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4042 دولار.