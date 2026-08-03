محافظ القاهرة: لا إصابات أو وفيات جراء زلزال فجر اليوم.. ورفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عدم وجود اصابات أو وفيات داخل نطاق المحافظة ناتجة عن الزلزال الذى حدث فجر اليوم ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع أي مستجدات فور ورودها.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماعًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية التى تعرضت لها مصر حوالى الساعة الثالثة صباح اليوم الاثنين الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٦، وبلغت قوتها ٥.٦ درجة على مقياس ريختر، طبقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

وتواصل محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربعة للتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية.

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتواجد رؤساء الأحياء بالشارع لمتابعة أى تداعيات.

ويمكن للمواطنين التواصل للابلاغ عن أى طارىء على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و ١١٤ .