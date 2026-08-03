منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما أعاد مستخدمون نشره عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين في مصر وعدة دول بالمنطقة، وذلك لكونه تحدث قبل ساعات من وقوع الهزة عن احتمالية وجود نشاط زلزالي وبركاني في الشرق الأوسط.

ويستند المنشور إلى تحليل لما وصفه صاحبه ببيانات الرياح الشمسية والمجال المغناطيسي للأرض، مشيرا إلى وجود مؤشرات قد ترتبط بحدوث نشاط زلزالي، وهو ما دفع كثيرين إلى تداول المنشور على نطاق واسع بعد وقوع الهزة، معتبرين أنه سبق الحدث.

وشهدت منصات التواصل تفاعلا كبيرا مع المنشور، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من اعتبره توقعا صحيح، ومن رأى أنه مجرد مصادفة، مطالبين بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، خاصة في أوقات الأزمات.

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي إطار متصل وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما وجه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة.

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.

وتواصل غرفة الأزمات متابعة أي بلاغات واردة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والابتعاد عن الشائعات، مع إمكانية التواصل عبر الخطوط الساخنة للطوارئ(105) (137) و(123) في حال الحاجة لأي مساعدة طبية عاجلة.