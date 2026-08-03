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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طرق استخراج قيد عائلي 2026

قبد عائلى
قبد عائلى
مصطفى الرماح

يُقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة للقراء، تتمثل في طريقة استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت، والأوراق المطلوبة.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة، سيظهر بمنتصفها قيد عائلي، وبجواره عدد الأشخاص، وبالأسفل كلمة “التالي”، ومن ثم تتبع الخطوات، ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

تتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثاني مرة.

- في حالة وجود حالة طلاق؛ يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة؛ يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي؛ يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

- يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت).

- يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

- يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت

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