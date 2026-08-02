بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

أعلن اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث.

اعتمد مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تجديد الثقة في العميد محمد ربيع رئيسًا لمباحث قطاع شمال الجيزة، وتعيين العميد أحمد الخطيب رئيسًا لمباحث مرور الجيزة، وتعيين العقيد أحمد أبوبكر مفتشًا لقطاع جنوب الجيزة، وتعيين العقيد أحمد عصام مفتشًا لمباحث المنيرة وإمبابة، والمقدم حسام العباسي رئيسًا لمباحث قسم شرطة العجوزة.

شملت الحركة المقدم مصطفى عبد الله رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم محمد طارق رئيسًا لمباحث قسم أول أكتوبر، وتعيين المقدم إسلام المهداوي مفتشًا لمباحث أكتوبر، والمقدم محمد الجوهري مفتشًا لمباحث الهرم، والمقدم مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث قسم شرطة الهرم.