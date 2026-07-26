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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها الجديد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الأحد، القاضي ربيع لبنه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار خيري معوض النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة رشا أحمد عادل عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وقد رافق القاضي رئيس محكمة النقض وفدُ رفيع المستوى ضم: القاضي رفعت محمود طلبة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي فراج عباس عبد الغفار النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى. كما ضم الوفد المرافق عددًا من نواب رئيس محكمة النقض، هم: القاضي معتز أحمد مبروك مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود محمد توفيق المستشار الفني لرئيس محكمة النقض، والقاضي حسام الجيزاوي الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي مصطفى عبداللطيف رئيس المحكمة بالمكتب الفني ومكتب العلاقات العامة بمحكمة النقض.

وخلال اللقاء، أعرب القاضي ربيع لبنه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص تهانيه لـ المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا ما تمثله الهيئة من أحد أعمدة المنظومة القضائية المصرية، وما تضطلع به من دورٍ وطني رائد في صون المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون. 

كما أكد أن التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية المصرية يجسد وحدة الرسالة السامية للقضاء المصري، ويعكس حرص مؤسسات العدالة على دعم مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون، متمنيًا لمعاليها دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتها الوطنية الرفيعة.
ومن جانبها، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية بالقاضي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء، معربةً عن بالغ اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط التاريخية والمهنية التي تجمع بين مختلف الجهات والهيئات القضائية المصرية، مشيدةً بالدور الجليل الذي تضطلع به محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في إرساء المبادئ القضائية وترسيخ ضمانات العدالة وسيادة القانون. 

وأكدت على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والتواصل المستمر بين النيابة الإدارية ومختلف جهات القضاء المصري، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق التكامل المؤسسي بين مختلف جهات الدولة.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

النيابة الإدارية مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض القاضي ربيع لبنه المستشارة هدى أحمد عيسى

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