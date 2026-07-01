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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نادي مستشاري النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسلام دياب

تقدم المستشار الدكتور الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد نادي مستشاري النيابة الإدارية، في بيان، أن ثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، حيث عبّر الشعب المصري خلالها عن إرادته الحرة في الحفاظ على هوية الدولة وصون مؤسساتها الوطنية، لتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن الثورة جسدت قيم الانتماء والولاء للوطن، وأكدت قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في ظل قيادة حكيمة ورؤية وطنية تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأعرب النادي عن تقديره لما تبذله الدولة من جهود مخلصة من أجل رفعة الوطن، وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل يليق بعظمة مصر ومكانتها.

واختتم البيان بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، لتظل دائمًا قوية وشامخة بين الأمم، متمنيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي دوام الصحة والتوفيق، ولمصر المزيد من التقدم والازدهار.

النيابة الإدارية نادي مستشاري النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

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