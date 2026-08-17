هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم 12 ربيع الأول

يتساءل كثيرون مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف عن حكم صيام يوم المولد النبوي، وهل يجوز تخصيص يوم 12 ربيع الأول بالصيام للاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويبحث عدد كبير عن حكم صيام المولد النبوي، وهل يجوز صيام يوم المولد، وحكم صيام 12 ربيع الأول، وصيام يوم مولد النبي، وحكم صيام المولد عند دار الإفتاء، وفي السطور التالية نعرض رأي دار الإفتاء حول حكم صيام اليوم باعتباره نافلة لله تعالى.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2026 ؟

أعلنت دار الإفتاء في بيان، يوم الأربعاء 12 أغسطس والموافق 29 من شهر صفر، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون الخميس الموافق 13 أغسطس هو المتمم لشهر صفر، وبعد غدٍ الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءً على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ والموافق 25 أغسطس 2026م.

هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. تعرف على الحكم الشرعي

أكدت دار الإفتاء أن أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يعد أمرًا مشروعًا وفعلًا حسنًا، وهو من شكر المُنعِم على إنعامه، والمُحسِن على إحسانه.

هل صام النبي يوم مولده؟

وأشارت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي أن صيام يوم المولد النبوي هو أيضًا اقتداءٌ وتأسٍّ بأصل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يخص يوم الإثنين وهو يوم مولده الشريف بالصيام.

حكم صيام يوم 12 ربيع الأول.. هل يجوز تخصيصه بالصيام؟

وأوضحت دار الإفتاء أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم تفضل الله تعالى به على العالمين بإيجاد خير الأنام، فاستحق لذلك مزيد فضل واعتناء وإظهار أبلغ معاني الشكر والثناء لله تعالى بالإكثار من الطاعات والقربات التي من أَجَلِّها قربة الصيام.

وتابعت الإفتاء أن صيام المولد النبوي يعد بمثابة إظهار ما لهذه النعمة من أثر في النفوس من السعادة والسرور والحفاوة والاحتفاء والاحتفال؛ إذ يزيد فرح المؤمن بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على فرحه بأيِّ حدث وبكل عيد.

رأي دار الإفتاء المصرية في صيام يوم المولد النبوي

وبيّنت دار الإفتاء، رأيها حول صيام يوم المولد النبوي، بأنه يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة الكبرى.

واستشهدت "هذا النوع من الصيام فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -»".

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم يأتي كتعظيم واحتفاء بالجناب النبوي الشريف، وهو عنوان محبَّته التي هي ركن من أركان الإيمان.

واستدل الأزهر للفتوى في بيان له سابق، بأن الله تعالي كرَّم أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها أيام سلام؛ فقال سبحانه "وسَلَامٌ عليه يَومَ وُلِدَ" [مريم: 15]، مؤكدا أن يومُ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سببُ كلِّ نعمة في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن المراد من الاحتفال بذكري المولد النبوي: يقصد به تجمع الناس علي الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وسلم إلي الدنيا، فميلاده كان ميلادًا للحياة.