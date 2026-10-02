مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. القائمة الكاملة والتفاصيل قبل الشراء

يبحث المواطنون عن أماكن وأسعار مبادرة تخفيض الأسعار التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع استمرار طرح مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف دعم الأسر وتوفير احتياجاتها اليومية بأسعار مناسبة.

مبادرة تخفيض الأسعار

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

تتوافر السلع المخفضة ضمن المبادرة من خلال منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، إلى جانب عدد من المنافذ التابعة لمشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار 30 سلعة، والتي تستهدف توفير مجموعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الأساسية بمنافذ البيع المختلفة.

مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. ما السلع التي تشملها؟

تضم مبادرة خفض أسعار 30 سلعة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تشهد إقبالا مستمرا من المواطنين، مع طرحها بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتشمل المبادرة السكر والأرز والدقيق واللبن كامل الدسم واللبن البودرة والسمن الصناعي والملح والزيت والمكرونة وصلصة الطماطم والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والمربى والتونة ومكعبات مرقة الدجاج والعدس والفاصوليا واللوبيا والفول والخل ومساحيق الغسيل وسائل غسيل الأطباق والصابون وغيرها من السلع الأساسية.

مبادرة تخفيض الأسعار

إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة

شهدت المبادرة توسعا ملحوظا من خلال إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة، لتشمل منتجات أساسية أخرى يحتاج إليها المواطنون بشكل يومي، بما يساهم في زيادة تنوع السلع المتاحة أمام المستهلكين.

ارتفاع إجمالي السلع من 12 إلى 30 سلعة

ساهمت الإضافات الجديدة في ارتفاع إجمالي السلع من 12 إلى 30 سلعة، بما يعزز قدرة المبادرة على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وتتوافر السلع المشاركة في المبادرة من خلال عدد من المنافذ التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب منافذ مشروع جمعيتي ومنافذ البقالين التموينيين والسلاسل التجارية الكبرى والمنافذ المتنقلة والسيارات المتنقلة، فضلا عن الأسواق التي يتم تنظيمها في عدد من المناطق.

أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار

تشمل قائمة السلع المطروحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي.

سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيها.

أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيها.

دقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيها.

لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيها.

لبن بودرة جاف 100 جرام بسعر 25 جنيها.

مسلى صناعي ظرف 350 جراما بسعر 40 جنيها.

مسلى صناعي برطمان 700 جرام بسعر 70 جنيها.

ملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه.

زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيها.

مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

صلصة 300 جرام بسعر 14 جنيها.

شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

جبنة بيضاء مثلثات 80 جراما بسعر 5 جنيهات.

جبنة بيضاء مثلثات 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

جبنة بيضاء مثلثات 250 جراما بسعر 14 جنيها.

حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 4 جنيهات.

مربى 300 جرام بسعر 20 جنيها.

تونة مفتتة 140 جراما بسعر 24 جنيها.

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيها.

عدس أصفر 500 جرام بسعر 22.5 جنيه.

عدس بجبة 500 جرام بسعر 20 جنيها.

لوبيا 500 جرام بسعر 26.5 جنيه.

فول 500 جرام بسعر 16.5 جنيه.

خل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

مسحوق غسيل يدوي 60 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سائل غسيل أواني وزن 70 إلى 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جراما بسعر 14 جنيها.

مسحوق غسيل يدوي 800 جرام بسعر 33 جنيها.

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جرام بسعر 45 جنيها.

بسكويت سادة وملح بسعر جنيهين للقطعة.

مبادرة تخفيض الأسعار

موعد انتهاء مبادرة تخفيض الأسعار

من المقرر أن تستمر مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، مع استمرار العمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية وتوسيع شبكة المنافذ المشاركة في المبادرة بمختلف المحافظات.