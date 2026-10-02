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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

محمد هاني
محمد هاني
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن آخر تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال متمسكًا بموقفه بشأن بند المشاركة، الذي يرغب في إلغائه من عقده الجديد.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد هاني لم يجدد عقده مع الأهلي حتى الآن، في ظل تمسكه بإلغاء بند المشاركة، رغم مشاركته بصورة مستمرة مع الفريق، موضحًا أن اللاعب ينظر إلى الأمر باعتباره تقديرًا أدبيًا ومعنويًا له.

وأضاف أن إدارة الأهلي تشعر بالاستغراب من موقف اللاعب بشأن هذا البند، مشيرًا إلى أن النادي وضع مصطفى شكشك، لاعب أهلي طرابلس الليبي، على رأس أولوياته لتدعيم مركز الظهير الأيمن، يليه طارق علاء، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقد محمد هاني حتى الآن.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري المصري الممتاز، على أن يصاحب اللقاء استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

الناقد الرياضي كريم رزق محمد هاني الأهلي إدارة الأهلي مصطفى شكشك أهلي طرابلس الليبي

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