الأرقام مش حقيقية.. صالح جمعة يكشف مفاجأة بشأن طلبات محمد هاني المالية مع الأهلي

كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، موضحًا حقيقة الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلبات اللاعب المالية.

وقال صالح جمعة خلال تصريحات تلفزيونية: «اتكلمت مع محمد هاني، والراجل قالي إنه مطلبش أكتر من اللي يستحقه، هو طالب حاجة أزيد من السقف المحطوط بحاجة بسيطة، والنادي مصمم ميتجاوزش الحد ده».

وأضاف: «وقالي والله العظيم الأرقام اللي بتتقال في السوشيال ميديا مش حقيقية، أنا طالب مبلغ عادي جدًا زي زمايلي الموجودين في الفرقة».

وأشار صالح جمعة إلى أن محمد هاني يرى أن مطالبه المالية لا تتجاوز ما يحصل عليه زملاؤه داخل الفريق، مؤكدًا أن اللاعب لا يطلب مبالغ ضخمة كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد الفترة الحالية حديثًا حول مستقبل محمد هاني مع الأهلي، في ظل المفاوضات الخاصة بتجديد عقده، وسط تمسك النادي بالسقف المالي المحدد لعقود اللاعبين، بينما يسعى اللاعب للوصول إلى اتفاق يتناسب مع رؤيته لقيمة عقده الجديد.

ويعد محمد هاني أحد الركائز الأساسية بالنادي الأهلي، حيث يتم الاعتماد عليه كعنصر أساسي بتشكيل الفريق بالمسابقات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية.

وينتهي عقد محمد هاني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل، والرحيل بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.