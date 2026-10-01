قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«تحديات ارتفاع منسوب البحر غير المرئية».. تفاصيل كلمة وزير الري بالمنتدى الأورومتوسطي
لن يشارك أمام جنوب إفريقيا .. أحمد جلال: لا توجد أزمة بين صلاح وحسام.. وهذه حقيقة ما حدث
تفاصيل كلمة ترامب بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق ورسائله حول المرحلة المقبلة
سعر الدولار اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار بالبنوك بعد تراجع 14 قرشًا
توجيهات رئاسية.. «الوزراء» يخصص جلستين للصحة والتحول الرقمي بمؤتمر أكتوبر
سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
هيئة الدواء تحذر من منتجات غير مسجلة على مواقع التواصل.. عقوبات تصل إلى حجب المنصات
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل كلمة ترامب بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق ورسائله حول المرحلة المقبلة

ترامب
ترامب
إسراء صبري

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الولايات المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلال كلمة له في احتفال شهر التراث الإسباني في الولايات المتحدة عن عدد من الموضوعات، كان من أبرزها الانسحاب الأمريكي من العراق، الذي أصبح عنوانًا رئيسيًا في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية. 

وأوضح أن ترامب أشاد بعملية الانسحاب المنظم من العراق، في إشارة إلى الانسحاب العشوائي الذي قامت به الولايات المتحدة من أفغانستان قبل عدة سنوات، والذي تسبب في مقتل عدد من القوات الأمريكية خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب وصف الانسحاب من العراق بأنه "نهاية هذه الرحلة باهظة الكلفة"، معتبرًا أن هذا الحديث حمل أيضًا إشارة انتخابية إلى الناخب الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وذكر، أن ترامب أراد، من خلال حديثه، القول للناخبين الأمريكيين إن سحب القوات من العراق وفر عليهم تريليونات الدولارات التي كانت تُنفق من جيوبهم. وأشار إلى أن ترامب قال إنه كان أمام خيارين، إما البقاء في العراق والاستمرار فيه، أو الانسحاب، لكنه اختار الانسحاب لأن الجنود الأمريكيين يجب أن يعودوا إلى وطنهم.

الولايات المتحدة دونالد ترامب العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

إنستاباي

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

ترشيحاتنا

القهوة وعصير البرتقال

تفطر بإيه فيهم.. مقارنة بين تأثير القهوة وعصير البرتقال في الصباح

حمى الضنك

بعد إعلان الطوارئ في أمريكا.. ما علاج حمى الضنك

الدورة الشهرية

مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد