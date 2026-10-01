تفاصيل كلمة ترامب بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق ورسائله حول المرحلة المقبلة

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الولايات المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلال كلمة له في احتفال شهر التراث الإسباني في الولايات المتحدة عن عدد من الموضوعات، كان من أبرزها الانسحاب الأمريكي من العراق، الذي أصبح عنوانًا رئيسيًا في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية.

وأوضح أن ترامب أشاد بعملية الانسحاب المنظم من العراق، في إشارة إلى الانسحاب العشوائي الذي قامت به الولايات المتحدة من أفغانستان قبل عدة سنوات، والذي تسبب في مقتل عدد من القوات الأمريكية خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ترامب وصف الانسحاب من العراق بأنه "نهاية هذه الرحلة باهظة الكلفة"، معتبرًا أن هذا الحديث حمل أيضًا إشارة انتخابية إلى الناخب الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وذكر، أن ترامب أراد، من خلال حديثه، القول للناخبين الأمريكيين إن سحب القوات من العراق وفر عليهم تريليونات الدولارات التي كانت تُنفق من جيوبهم. وأشار إلى أن ترامب قال إنه كان أمام خيارين، إما البقاء في العراق والاستمرار فيه، أو الانسحاب، لكنه اختار الانسحاب لأن الجنود الأمريكيين يجب أن يعودوا إلى وطنهم.