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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

إنستاباي
إنستاباي
شيماء عبد المنعم

عادت خدمات تطبيق إنستاباي للعمل بصورة طبيعية، بعد الانتهاء من أعمال تحديث وتطوير الخدمة، التي تسببت مؤقتا في عدم إتاحة بعض الخدمات للمستخدمين خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر مطلعة أن ما حدث لم يكن عطلا فنيا في منظومة “إنستاباي”، وإنما كان مرتبطا بأعمال تحديث للخدمة بهدف تحسين كفاءة المنظومة ورفع مستوى الأداء، بما يضمن استمرار تقديم خدمات التحويلات المالية بصورة مستقرة وآمنة.

عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي بعد توقف لساعات

وشهدت الفترة التي سبقت عودة الخدمة ملاحظات من بعض المستخدمين بشأن عدم تمكنهم من تنفيذ بعض المعاملات أو الاستفادة من خدمات التطبيق بشكل معتاد، إلا أن هذه الملاحظات جاءت بالتزامن مع أعمال التحديث والتطوير التي كانت تجرى على الخدمة.

إنستاباي

ومع انتهاء التحديثات، أصبحت خدمات إنستاباي متاحة مجددا بصورة طبيعية، ويمكن للمستخدمين إجراء معاملاتهم المالية والاستفادة من الخدمات التي يوفرها التطبيق وفقا للتشغيل المعتاد.

وتأتي عمليات تحديث الخدمات الرقمية في إطار التطوير المستمر للبنية التكنولوجية للمدفوعات الرقمية، بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويعزز قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المتزايد.

ويعد تطبيق إنستاباي InstaPay من أبرز تطبيقات تحويل الأموال والمدفوعات الرقمية المستخدمة في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إجراء تحويلات مالية لحظية على مدار الساعة، من خلال ربط حساباتهم البنكية بالمنظومة، إلى جانب الاستفادة من عدد من الخدمات المصرفية الرقمية.

وأصبح التطبيق جزءا رئيسيا من منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، في ظل التوسع في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية. 

كما يتيح إنستاباي تحويل الأموال بين الحسابات البنكية، والاستعلام عن الأرصدة، وسداد عدد من المدفوعات، وفقا للخدمات المتاحة عبر المنظومة.

إنستاباي عودة إنستا باي سبب توقف إنستاباي instaPay

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