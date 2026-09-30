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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
مؤشرات اقتصادية متلاحقة تكشف عن تحولات مهمة في المشهد الاقتصادي المصري، من تراجع مستويات الدين العام والخارجي، إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن معدلات النمو وانخفاض البطالة.

وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن مسار الدين العام في مصر يتجه نحو الانخفاض، موضحًا أن نسبة الدين العام للدولة تراجعت إلى 81.8%، بانخفاض أكثر من 14 نقطة مئوية خلال عامين.

أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
تحدث يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، عن الأشياء التي سيفتقدها عندما يغادر مصر، وما هي الأشياء التي سيحرص على الحصول عليها لحظة المغادرة إلى بلاده.

وقال السفير الألماني، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، إنه سيفتقد الشمس المصرية، موضحًا أن فارق درجات الحرارة بين مصر وبرلين يصل إلى 20 و25 درجة، وأنه يحب التواجد تحت أشعة الشمس.

مصر على طريق الاكتفاء الدوائي.. الشعبة: نغطي 92% من احتياجاتنا
 

منذ انطلاق صناعة الدواء في مصر قبل نحو قرن، شهد القطاع مراحل متعددة من التطور، وصولًا إلى طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل تطور صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن القطاع يمتلك تاريخًا طويلًا وخبرات تراكمية ساهمت في تعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.


أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
 

مع بداية سيطرة الأجواء الخريفية على البلاد، بدأت درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع نشاط للرياح وظهور السحب وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، لتشهد البلاد تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

وكشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مؤكدًا أن أغلب مناطق الجمهورية تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية.

السفير الألماني بالقاهرة: برلين تقدر دور مصر الحكيم باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة
قال يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة، إنّ ألمانيا تقدر الدور المصري الحكيم للغاية باعتبار مصر ركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية استقرار الشرق الأوسط بما يشمل مصر ودول الجوار والسودان وليبيا والبحر الأحمر وقناة السويس.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ بلاده ترى أنّ مصر تنتهج سياسة حكيمة ومسؤولة للغاية في هذا الصدد وتستند إلى مبادئ مشتركة، بينها سيادة القانون والوضوح وإمكانية التنبؤ واحترام دول الجوار وتعزيز علاقات حسن الجوار.


أسعار الخبز الحر والفينو.. حقيقة الزيادة الجديدة وموقف الحكومة من الأسعار الحالية
 
كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات وزير الزراعة بشأن أسعار القمح والخبز الحر والفينو، موضحًا أن الأسعار الحالية للخبز البلدي الحر والفينو مستمرة دون تعديل.

وأوضح أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسعار مستلزمات الإنتاج وعناصر التكلفة المرتبطة بصناعة الخبز، تمهيدًا لاتخاذ أي قرارات مستقبلية بناءً على دراسة دقيقة لمتغيرات السوق.


«لاعب مميز وأحبه».. السفير الألماني يكشف رأيه في النجم عمر مرموش
 

أكد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، أنه يتابع الدوري الألماني، وكان يتابع اللاعب المصري عمر مرموش، مشيرًا إلى أنه يرى أن مرموش لاعب مميز ويحبه.

وأضاف السفير الألماني بالقاهرة ، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدوري الألماني افتقد هذا اللاعب المميز والمهاجم القوي، موضحًا أنه كان يقدم أداءً مميزًا.


الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات

مع انتشار بعض المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص تطعيمات الأطفال، حرصت وزارة الصحة والسكان على حسم الجدل، مؤكدة أن التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متوفرة على مستوى الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها، إلى جانب توافرها في وحدات الرعاية الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في التطعيمات المدرجة ضمن جدول التطعيمات الروتينية على مستوى الجمهورية.


أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر
 

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5229 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  49416 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.17 جنيه

سعر الشراء: 52.07 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.34 جنيه

سعر الشراء: 59.01 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.16 جنيه

سعر الشراء: 68.85 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.90 جنيه

سعر الشراء: 13.87 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.21 جنيه

سعر الشراء: 14.17 جنيه.

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