أسعار الخبز الحر والفينو.. حقيقة الزيادة الجديدة وموقف الحكومة من الأسعار الحالية

تترقب الأسواق تطورات أسعار الخبز الحر والفينو، بالتزامن مع متابعة الدولة لمتغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار مستلزمات صناعة الخبز، وسط تأكيدات باستمرار الأسعار الحالية وعدم إقرار أي زيادات جديدة في الوقت الراهن.

استمرار أسعار الخبز دون زيادة

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات وزير الزراعة بشأن أسعار القمح والخبز الحر والفينو، موضحًا أن الأسعار الحالية للخبز البلدي الحر والفينو مستمرة دون تعديل.

وأوضح أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسعار مستلزمات الإنتاج وعناصر التكلفة المرتبطة بصناعة الخبز، تمهيدًا لاتخاذ أي قرارات مستقبلية بناءً على دراسة دقيقة لمتغيرات السوق.

دراسة مستمرة لعناصر التكلفة

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير الزراعة أكد عدم صدور أي قرار بشأن تعديل أسعار الخبز الحر أو الإفرنجي حتى الآن، لافتًا إلى أن أي تغيير محتمل في الأسعار لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسة عناصر التكلفة والمتغيرات المؤثرة في السوق.

وأكد أن تصريحات الوزير تأتي لحسم ما يتردد بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار الخبز، مع التأكيد على استمرار الأسعار الحالية خلال الفترة الراهنة، ومراعاة مصلحة المواطنين عند بحث أي قرارات مستقبلية.