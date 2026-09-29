وزير الزراعة لـ أحمد موسى: لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو حاليا

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات وزير الزراعة بشأن أسعار القمح والخبز الحر والفينو، في ظل بحث الدولة لآليات توفير احتياجات السوق وضبط عناصر التكلفة.

وقال أحمد موسى إن وزير الزراعة أوضح أنه يجري حاليا بحث إمكانية تخصيص وإتاحة 200 ألف طن من القمح، بهدف استخدامها في إنتاج الدقيق الحر، الذي يدخل في صناعة الخبز الحر والخبز الإفرنجي.

وأكد وزير الزراعة، وفقا لما نقله أحمد موسى، أنه لم يصدر أي قرار بتعديل أسعار الخبز الحر والإفرنجي، مشيرا إلى أن أي زيادة محتملة لن تتم إلا بناء على نتائج دراسة عناصر التكلفة ومتغيرات السوق، مع مراعاة مصلحة المواطن.

وأوضح الوزير أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسعار مستلزمات الإنتاج وعناصر التكلفة المرتبطة بصناعة الخبز، بما يضمن اتخاذ أي قرارات مستقبلية بناء على دراسة واضحة للمتغيرات في السوق.

وشدد وزير الزراعة على أن الأسعار المقررة للخبز البلدي الحر والفينو كما هي دون أي زيادات، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة عناصر التكلفة ودراسة المتغيرات ذات الصلة.

وأشار أحمد موسى إلى أن تصريحات وزير الزراعة تأتي في إطار توضيح الموقف بشأن أسعار الخبز، وحسم ما يتردد حول وجود زيادات جديدة، مؤكدا أن الأسعار الحالية مستمرة دون تعديل في الوقت الراهن.