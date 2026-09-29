قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خماسية جنوب السودان.. حسام حسن: منتخب مصر مبيقفش على حد
الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات
خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه
مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة
اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية
الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
فهم بالغلط.. جمال شعبان يوضح حقيقة تصريحات حسام موافي عن نقل الأعضاء
خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"
عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»
النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
مصادر: حضور رئيس الوزراء أولى جلسات النواب والشيوخ لاستعراض برنامج العمل المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة لـ أحمد موسى: لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو حاليا

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات وزير الزراعة بشأن أسعار القمح والخبز الحر والفينو، في ظل بحث الدولة لآليات توفير احتياجات السوق وضبط عناصر التكلفة.

وقال أحمد موسى إن وزير الزراعة أوضح أنه يجري حاليا بحث إمكانية تخصيص وإتاحة 200 ألف طن من القمح، بهدف استخدامها في إنتاج الدقيق الحر، الذي يدخل في صناعة الخبز الحر والخبز الإفرنجي.

وأكد وزير الزراعة، وفقا لما نقله أحمد موسى، أنه لم يصدر أي قرار بتعديل أسعار الخبز الحر والإفرنجي، مشيرا إلى أن أي زيادة محتملة لن تتم إلا بناء على نتائج دراسة عناصر التكلفة ومتغيرات السوق، مع مراعاة مصلحة المواطن.

وأوضح الوزير أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات أسعار مستلزمات الإنتاج وعناصر التكلفة المرتبطة بصناعة الخبز، بما يضمن اتخاذ أي قرارات مستقبلية بناء على دراسة واضحة للمتغيرات في السوق.

وشدد وزير الزراعة على أن الأسعار المقررة للخبز البلدي الحر والفينو كما هي دون أي زيادات، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة عناصر التكلفة ودراسة المتغيرات ذات الصلة.

وأشار أحمد موسى إلى أن تصريحات وزير الزراعة تأتي في إطار توضيح الموقف بشأن أسعار الخبز، وحسم ما يتردد حول وجود زيادات جديدة، مؤكدا أن الأسعار الحالية مستمرة دون تعديل في الوقت الراهن.

أحمد موسى الزراعة العيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

الدولار

عقب تجاوزه الـ52 جنيها.. سعر صرف الدولار في البنوك الآن

كرونيش النيل- صورة تعبيرية

«التنمية الحضرية» تكشف موقف أراضي كورنيش النيل من الطرح الاستثماري

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد