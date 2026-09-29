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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على فلسطينيين عقب اقتحام مستوطنين للبلدة القديمة بالخليل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا وشقيقته عقب اقتحام مستوطنين حارة "الجعبري" بالبلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت شابا على مدخل "العروب" شمال المحافظة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- " إن المستوطنين اقتحموا حارة "الجعبري" القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، ورددوا هتافات عنصرية، وحاولوا الاعتداء على المواطنين ومنازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال التي أمنت اقتحام المستوطنين، المواطن أحمد الجعبري وشقيقته عالية.. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا على مدخل "العروب".

وفي السياق، اعتدى مستوطنون، على فتى بعد مهاجمة مسكن عائلته شرق "يطا"، جنوبي الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن المستوطنين هاجموا مسكن المواطن إبراهيم اسماعيل الجبور في منطقة "حوارة" شرق يطا، واعتدوا على نجله بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض في جسده. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة شمال المحافظة

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